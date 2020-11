La serie “Hannah Montana” de Disney Channel, emitida entre los años 2006 y 2011, marcó a toda una generación de niños y adolescentes que hasta hoy siguen recordando a los personajes de la ficción.

Uno de ellos fue Lilly Truscott, interpretado por la actriz Emily Osment, quien a lo largo de toda la historia fue la mejor amiga de la protagonista Miley Stewart (Miley Cyrus).

View this post on Instagram A post shared by @kyliecantrall22

La carrera de Emily Osment

A casi 10 años del término de la serie, Osment, hoy con 28 años, continúa estando ligada al mundo de la actuación, habiendo desarrollado una nutrida carrera en la pantalla chica y también en el cine.

View this post on Instagram A post shared by Emily Osment (@emilyosment)

En el caso de las series, además de “Hannah Montana”, la artista comenzó a muy temprana edad en 1999 a tener algunas apariciones en ficciones como “3rd Rock from the Sun” y “Friends”, a las que luego se sumaron papeles en “Family Guy”, “Two and a Half Men” y “Mom”.

Uno de sus más recientes trabajos en series ha sido en “The Kominsky Method”, una premiada sitcom donde tiene un rol recurrente junto a veteranos y reconocidos actores como Michael Douglas y Alan Arkin.

View this post on Instagram A post shared by Emily Osment (@emilyosment)

En el cine, en tanto, su trayectoria también la inició en 1999, registrando apariciones en la segunda y tercera entrega de “Mini espías”, en “Hannah Montana: la película”, en “Cyberbully” y “No Way Jose”, entre otras.

Su faceta de cantante

Pero Osment no solo se ha quedado con la actuación, sino que también desde pequeña desarrolló una carrera en el mundo de la música, llegando a publicar un disco en 2010 y realizar giras internacionales.

View this post on Instagram A post shared by Bluebiird (@bluebiirdmusic)

Tras varios años de receso en el ámbito musical, la cantante retomó esta faceta en el 2019 con el lanzamiento de un EP bajo el nuevo nombre artístico de “Bluebiird”.

View this post on Instagram A post shared by Bluebiird (@bluebiirdmusic)

Emily, además, es la hermana menor del también actor Haley Joel Osment, el recordado niño de “El Sexto Sentido”, papel por el cual incluso fue nominado como mejor actor de reparto en los premios Oscar.

View this post on Instagram A post shared by Emily Osment (@emilyosment)

Revisa cómo está hoy Emily Osment

View this post on Instagram A post shared by Emily Osment (@emilyosment)

View this post on Instagram A post shared by Emily Osment (@emilyosment)