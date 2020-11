Mientras la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se encuentra radicada en Miami, Estados Unidos, por esos días, la hija mayor del famoso matrimonio se quedó en Chile.

Martina Araneda Vacarezza se mantuvo en el país para continuar con sus estudios de Derecho en la Universidad Católica, y mientras, aprovechó de ponerse a trabajar para generar ingresos propios.

La joven es parte de una empresa de delivery que se encarga de hacerle las compras en el supermercado a los clientes, noticia que fue dada a conocer por su orgullosa madre Marcela Vacarezza.

"Si piden Cornershop y les llega esta preciosa díganle que la amo muchísimo y trátenmela bien", escribió la también psicóloga junto a la selfie de su hija, que respondió con corazones.

Su cruzada antibullying

Hace algunos meses, Martina hizo noticia al publicar un video refiriéndose a los comentarios de los que ha sido víctima de parte de haters anónimos durante el último tiempo.

"Quería hacer este video porque me aburrí de que me critiquen y que me juzguen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi pelo, por mi cara... me aburrí", comenzó diciendo.

Martina contó que recibe seguidamente esos comentarios, lo que "no cambia mi forma de pensar, pero no logro entender la mala onda, el porqué una persona me sigue y se da el tiempo de ver lo que subo para después tratarme de payasa, entre algunos comentarios".

