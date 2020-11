El Conejo Malo lo hizo de nuevo. Bad Bunny tiene a sus fanáticos revolucionados tras estrenar su más reciente álbum "El Último Tour del Mundo", el que ya está disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales.

En su cuenta de Instagram, el puertorriqueño deseó una feliz Navidad y agradeció el apoyo y el cariño de sus seguidores, junto con anunciar el estreno de su tercer disco este año que se suma a "YHLQMDLG" y "Las que no iban a salir".

"Gracias por apoyar mi música, mis locuras, por ustedes hago esto. Aquí les dejo mi nuevo proyecto, algo diferente. Espero que se lo gocen y lo disfruten. ¡Estamos contentos!", dijo con un vaso en mano.

El lanzamiento de "El Último Tour del Mundo" convirtió rápidamente el nombre de Bad Bunny en tendencia en redes sociales. Es que el nuevo trabajo del artista sorprendió con nuevos sonidos, más alejado de lo urbano, y con letras más melancólicas.

Según él mismo indicó a Apple Music, el álbum está lleno de música diferente que "le llena más", "muy alejado del Benito trap y más cerca de ser el Benito polivalente que él realmente quiere ser".

Varios aseguraron que las letras de Bad Bunny los pusieron tristes y que les hicieron recordar a sus exparejas, mientras otros señalaron que es el mejor álbum del cantante.

“El disco de Bad Bunny es buenísimo, eso sí, el que esperaba un disco de reggaetón pues no le habrá gustado de primeras. Desde mi punto de vista es DISCAZO”; “Bad Bunny, me hiciste recordar hasta a mi ex del kinder"; “escuchando el nuevo disco de Bad Bunny y apuntando frases para mandar indirectas”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron.

En Maldita Pobreza, Bad Bunny tiene este verso: SIETE AÑOS ESTUDIANDO HASTA QUE ME GRADUE PERO NO ENCUENTRO TRABAJO EN ESO QUE ESTUDIE



I really feel that bro pic.twitter.com/dqdIqJU58k — 🎁🎄 Eme Ce 👩🏻‍💻♌🦄 (@maricarmenlove3) November 27, 2020

No he acabado todo el álbum pero ya sabíamos que Bad Bunny no haría lo mismo que hizo en el álbum anterior. Si hiciese lo mismo no sería Bad Bunny, sería Ozuna. — Alex Chiner (@AlexChiner) November 27, 2020

Como pensaba que iba a estar escuchando el nuevo disco de Bad Bunny // Como he acabado escuchándolo pic.twitter.com/YYzBAanXIG — Lander⚡️ (@laander11) November 27, 2020

no sé quién tuvo la culpa pero ya ni viene al caso, devuélveme mi corazón aunque sea en pedazos



NAAAAAH BAD BUNNY HIJO DE PUTA — Ibai (@IbaiLlanos) November 27, 2020

El disco de Bad Bunny es buenísimo, eso sí, el que esperaba un disco de reggaeton pues no le habrá gustado de primeras.

Desde mi punto de vista es DISCAZO — xBuyer (@1996Javi) November 27, 2020

Ya puedo escuchar uno de mis miedos en bucle. Gracias bad bunny.



“Siete año' estudiando hasta que me gradué

Pero no encuentro trabajo en eso que estudié” pic.twitter.com/Kdf6JWACFX — xil (@buah_quefuerte) November 27, 2020

Yo después de escuchar “Haciendo que me amas” de Bad Bunny 🧚🏻‍♀️🥺💔🧚🏻‍♀️🥺💔🧚🏻‍♀️🥺💔🧚🏻‍♀️🥺💔🧚🏻‍♀️🥺💔 pic.twitter.com/cOrmFDNBZ8 — Lis González (@LISSGONNZALEZ) November 27, 2020

nmms Bad Bunny me hiciste recordar hasta a mi ex del kinder — robertonto🖤 (@bubu200526) November 27, 2020

Escuchando el nuevo disco de Bad Bunny y apuntando frases para mandar indirectas pic.twitter.com/MYEYTcXfv5 — 𝖉𝖔𝖔𝖒𝖘𝔂 (@do0msy_) November 27, 2020

Yo escuchando el nuevo disco de Bad Bunny identificándome con sus letras: pic.twitter.com/2hJEFiLWHO — 🥶Freezy Brasito🥶 (@sanbrasyto) November 27, 2020

