Para Paula Bolatti, exchica reality de la televisión chilena, la pandemia significó un cambio a nivel cosmético. Apenas iniciada la crisis sanitaria, la argentina decidió dejar el maquillaje y el resultado la tiene más que feliz.

"Yo me echaba tapa ojeras, corrector, base, sombra de ojos, delineador, máscara de pestañas, sombra de cejas, rubor, iluminador, fijador, humectante y labial", comienza relatando.

Durante ocho años, la modelo utilizó numerosos productos para su cara, hasta que el 1 de marzo pasado decretó dejarlos de lado.

"Ahora tengo piel de guagua. Está como nueva. Yo dije 'esto pinta para largo y voy a descansar'. Además, (lo hice) porque tenía acné, rosácea y sensibilidad", dice a LUN.

Las razones de tanto maquillaje

Con la idea de tapar las denominadas "imperfecciones faciales", Bolatti cuenta por qué utilizaba tanto maquillaje. "La piel estaba tan irritada que si no lo hacía se me veían los granos. También muchas veces llegaba cansada a la casa y me quedaba dormida con el maquillaje, que es peor", confiesa.

La opinión de una experta

Lo de Paula fue tan radical que ni siquiera utilizó crema y protector solar, lo cual no es recomendable según una experta. Junto con asegurar que tres semanas sin maquillaje basta para que ocurra un recambio epidérmico, la dermatóloga Francisca Daza señala que estos dos productos deben ser utilizados.

Asimismo, la experta dice que "el maquillaje que hace mal para la piel es el oclusivo, que tapa los poros. La base, si se usa sobre crema hidratante y protector solar, no es mala para la piel, pero debe ser una base de buena calidad, libre de aceite".

Con respecto a lo que hizo Bolatti, la especialista lo cataloga como una desintoxicación: "Se destapan los poros y disminuye la inflamación, que es la que causa lo rojo, la sensibilidad, las espinillas y los puntos negros. Fue como un 'detox'".

Finalmente, en relación con lo dañino que pueden ser los cosméticos para la piel, Daza recalca la aparición de acné y rosácea.

"Se llama acné cosmético y es causado por el maquillaje oclusivo, tiene más puntos negros y blancos, más que espinillas. La rosácea se puede desencadenar por limpiadores muy agresivos como astringentes y exfoliantes", concluye.

