Desde hace semanas, los seguidores de la venezolana Oriana Marzoli notaron un detalle “extraño” en su rostro, tras la publicación de una foto “sin filtro”. Resulta, que la exchica reality ha insistido en aumentar el tamaño de sus labios con el uso de ácido hialurónico, del que ahora ella misma se considera “adicta”.

A través de las redes sociales, sus seguidores han sido muy críticos sobre su nuevo aspecto, resaltando que “al natural se veía más bonita”. A pesar de esto, la joven de 27 años se mantiene fiel a sus “retoques faciales” y no piensa dejar de hacerlo, siempre que le haga feliz.

Pero al parecer, no solo sus seguidores están en contra de estos cambios que ha hecho Marzoli, ya que según reveló la misma venezolana, su madre también está enojada por su aumento de labios.

Fue durante un nuevo capítulo de su canal de MTMAD, donde Oriana confesó que se había puesto más labios, pero que su madre la había retado por la obsesión que tiene.

“Voy a reconocer una cosa, mi madre se ha cabreado muchísimo, me ha dicho ‘para ya de hacer el gilipollas’, de todas formas mi doctor me ha dicho ‘basta, te pongo esto y pues ya, este te va a durar más'. Creo que va a decir que ya no soy más su hija, o me va a meter tres hostias”, dijo.

Ácido hialurónico desde el 2019

Aunque Oriana Marzoli hizo estallar recientemente las plataformas digitales por sus “nuevos labios”, es una práctica que utiliza desde el año pasado cuando confesó a través del mismo canal digital, que había “comenzado” a experimentar el ácido hialurónico, pero “muy sutilmente”.

"Me puse 0'1 de ácido hialurónico, y como no se notaba, me puse otro 0'1", afirmó. Luego, agregó que "hay gente que realmente le hace falta porque no tiene nada, como yo, que me operé las tetas, pero me seguiré riendo de las que se ponen morros de pato", dijo en ese momento.

Parecido a Gala Caldirola

Pero la joven de 28 años no solo es criticada por su aumento de labios, sino también por el gran parecido que tiene con Gala Caldirola. Desde el color de cabello, el bronceado, hasta los “retoques” que se han hecho.

“Siempre pensé que era la Gala... tuve que leer los comentarios y me fijé que era la copiona”, “¿Gala eres tú?”, “Por un momento pensé que eras la gemela de Gala”, “Ya no intentes parecerte a la Gala”, fueron parte de los comentarios que recibió.

Más noticias de famosos