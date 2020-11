Selena Gómez reapareció en las redes para promocionar el especial de su programa "Selena + Chef" en HBO Max y luce realmente fabulosa. La cantante estadounidense subió una foto a Instagram y se ve radiante con un aspecto juvenil y fresco.

Con un rostro perfectamente maquillado, la chica también promocionó su línea de cosméticos "Rare Beauty", inspirada en su más reciente trabajo musical, el tercer álbum de estudio como solista.

La publicación emocionó a sus seguidores que dejaron más de seis millones de “me gusta” y superó los 40 mil comentarios hacia la intérprete estadounidense.

Selena Gómez y su pasión por la cocina

La artista prepara para la cadena de televisión un programa para el "Día de Acción de Gracias", que se celebrará este 26 de noviembre, y en el que tradicionalmente se come pavo. "Nunca cociné un pavo antes de este episodio especial de 'Selena + Chef'", escribió en el post.

En la publicación, Selena Gómez aparece acompañada de la experta cocinera hindú Aarti Sequeira, quien estará con ella en el programa especial.

La exnovia de Justin Bieber ha convertido la cocina en su segunda pasión. Recientemente confesó que pasa mucho tiempo más allí que en otro lado de su casa desde que comenzó la pandemia por el coronavirus. "Siempre he sido muy franca sobre mi amor por la comida", dijo.

"Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas que si tuviera otra carrera, a qué me dedicaría y he respondido que sería divertido ser chef", comentó Selena Gómez en una ocasión a través de un comunicado, según el portal Debate.

"Pero definitivamente no tengo el entrenamiento formal, ahora que estoy en casa me encuentro cocinando más y experimentando en la cocina", admitió Selena.

