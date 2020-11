Marili Arias, la madre del cantante colombiano Maluma, acaparó la atención en las redes sociales luego de que se viralizara una fotografía, donde luce un atuendo juvenil. La imagen sorprendió a muchos de los seguidores del artista, quienes pusieron en duda su estilo.

En la imagen difundida, a través de la cuenta Instagram del programa "Suelta la sopa", se puede ver a la mamá de Juan Luis Londoño (nombre real del artista) luciendo un look rockero.

Botas negras con incrustaciones plateadas, jeans del mismo tono, camisa blanca con las mangas recogidas, encima un suéter negro y una cartera roja. Todo hacía contraste con su largo cabello gris.

Seguidores de Maluma la criticaron

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, muchos de ellos opinaron que para su edad no le luce vestir de esa manera. "La señora pensará que tiene 15 años, no sé, pero ese look no le favorece en nada", opinó uno de los usuarios de la plataforma digital.

"Ella es muy bonita, pero si la asesora alguien de modo por su cuerpo, tamaño y edad les aseguro que se viera hermosísima, porque es muy bonita, esa ropa es para una persona joven", argumentó otra seguidora de la red.

"Está bien, pero necesita que le den una clase de moda para su edad", añadió otro y varios criticaron que el deseo de la mamá de Maluma de "quererse ver como colegiala".

Muestra de amor

Por su parte el colombiano, al que no le afectaron las críticas hacia su madre, posa orgulloso junto a ella y en más de una ocasión le demostró el amor y la admiración que le tiene.

En la imagen, publicada en el perfil de Instagram del cantante, se puede ver a Maluma junto a su progenitora luciendo el cuestionado atuendo y a su hermana Manuela Londoño pasando una velada familiar entre risas.

