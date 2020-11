A más de un mes de la muerte de Patricio Frez, el reconocido locutor radial y voz en off que falleció afectado por un cáncer de hígado, su recuerdo sigue muy presente en su familia, sobre todo en su hija menor.

"Me cuesta mucho asumir el hecho que mi papá no esté. Las primeras noches no podía dormir y tenía escalofríos. Eso ha ido mejorando de a poco, pero ha sido fuerte", relata Javiera Frez sobre la partida de su padre.

"Me ha costado estar serena"

La estudiante de Pedagogía en música reconoce las dificultades de no contar con su papá durante todo este tiempo, pero después de su funeral ha tratado de sanar su tristeza.

En estos días ha tratado de "sentir todo el dolor que tenía adentro. Pensé 'no voy a guardarme esto', porque es mucho peor guardarse esos sentimientos en vez de soltarlos. Cuando uno suelta de poquito, vas sanando", consigna a LUN.

Con respecto a sus estudios, manifiesta que "me ha costado estar serena todo el tiempo, pero trato de pensar que mi papá siempre quiso que estuviera en esta universidad (Adventista de Chillán), siempre le tincó que yo estudiara música".

"Así me motivo a mí misma y me hace recordar que mi papá me está apoyando, aunque él ya no esté", indica.

El apoyo de su madre

Frez estuvo casado durante 18 años con Kattia Sepúlveda, madre de Javiera. Para la joven, la mujer ha sido un apoyo fundamental para asumir la muerte del recordado locutor radial.

"Las dos nos ayudamos mucho mutuamente. A veces recordamos las cosas chistosas que hacía mi papá y también pensamos en él de una manera nostálgica. Hablamos de él todos los días", cuenta.

Asimismo, en su familia buscó el refugio para desahogar su tristeza: "No quería ver a nadie. No me sentía lista para contar lo que me estaba pasando. Es lo mejor apoyarse en tu círculo cercano, en la gente que te quiere y apoya, eso es importante".

Por último, Javiera revela la enseñanza que le dejó la partida su padre: "Aprecio otras cosas. Nunca había vivido la muerte de un cercano como la de mi papá, yo no sabía qué era eso. Y ahora que me pasó, puedo relacionar este dolor con el de la gente que está alrededor mío y que ha pasado por lo mismo".

