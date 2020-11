El nuevo fenómeno de Netflix tiene nombre y se llama "Gambito de Dama" (The Queen’s Gambit), miniserie estrenada el pasado 23 de octubre en la plataforma de streaming que se ha convertido en tema obligado en redes sociales y que ahora marca un nuevo hito.

Según informó Netflix, la historia protagonizada por Anya Taylor-Joy logró un récord y ha sido vista por 62 millones de hogares en sus primeros 28 días, convirtiéndose así en la serie limitada más exitosa del servicio hasta la fecha.

La producción además ha logrado estar en el Top 10 de contenido en 92 países, mientras que en 63 ocupó el primer puesto, incluyendo Reino Unido, Argentina, Israel y Sudáfrica.

