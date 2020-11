Un romántico y emotivo video de más de dos minutos de duración es el que Roberto García Moritán le dedicó a Carolina "Pampita" Ardohain con motivo del primer aniversario de casados que cumplieron el reciente domingo 22 de noviembre.

A través de Instagram, el empresario argentino compartió el clip donde recopiló cientos de fotos de momentos que ha vivido con la modelo en estos primeros 365 días juntos como marido y mujer.

"Hoy es nuestro primer aniversario. Cierro mis ojos y dejo acariciar mi mente con un año de memorias, veo besos, muchos besos. El marido más mimado del mundo", se escucha decir en un inicio a García Moritan quien puso su voz en off en el video.

Romántico mensaje

El argentino expresó además que "te miro, siempre te miro, disfruto de tu belleza sin decirte la verdad, entonces disimular lo mucho que me gusta".

"Me gustas tanto que me pellizco todas las mañanas para comprobar si es verdad y despierto con vos entre mis brazos, suave, indefensa, generosa, vulnerable, delicada y tu piel sobre la mía", agrega.

Roberto aseguró que "te amo son mis primeras palabras del día. Ya nunca más vas a estar sola ‘sos mi hogar’ me decís, y nos tomamos de la cara para volver a besarnos". "Cuídame me pedís y yo te juro una y otra vez que doy la vida por este amor. El primero del resto de nuestras vidas", finalizó.

Las palabras de Pampita

Por su parte Pampita compartió registro de la romántica velada que tuvieron juntos y también dedicó palabras a su actual marido quien es hijo de un diplomático quien nació en Estados Unidos, creció en Europa y es separado y tiene dos hijos.

"Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! no alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das! ¡Cada día de este año me hiciste sentir tan amada! ¡Qué hombre más maravilloso me mandó Dios! Te amo con mi alma entera!", expresó.

