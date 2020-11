Janet Hubert se convirtió en la enemiga pública “número uno” de Will Smith hace 27 años, luego de los fuertes roces que tuvieron durante las grabaciones de la tercera temporada de la serie norteamericana “El Príncipe del Rap”.

Todo inició cuando Hubert interpretaba a la tía Viv y, de un momento a otro, decidió abandonar la serie acusando a Smith de presionar a los responsables de NBC, la cadena que emitía la serie, para que la forzaran a marcharse. Esto trajo consigo años de discusiones a distancia, en la que los seguidores de ambos fueron testigos.

El reencuentro

Durante la celebración de los 30 años de la serie, Janet Hubert y Will Smith lograron hacer las paces y confesar todo lo vivido en esos años de enemistad. En medio de la conversación, Hubert confesó que dejó la serie porque le habían ofrecido un contrato “pobre” y estaba atravesando una situación familiar difícil.

En el encuentro, que fue emitido por HBO, Smith reconoció que puso "las cosas más difíciles para Janet", quien acabó perdiendo su reputación en la industria de la actuación.

Lágrimas y reconciliación

En un programa digital, Will decidió compartir fragmentos de esta importante y conmovedora reunión. "Sentía que me odiabas", le confesó el actor a Hubert, al borde de las lágrimas. A lo que ella contestó: "Odié lo que hiciste. Me quitaste una carrera de 30 y tantos años. Fuiste demasiado lejos cuando eras más joven y sé que siempre querías ganar".

Ante estas duras palabras, Smith no trató de defenderse, asegurando que "fui demasiado lejos, y dije cosas a gente que no sabían callarse esa información".

Hubert, quien se lamentó de todo el conflicto, detalló algunas de las humillaciones que sufrieron ella y su familia por parte de los fans del actor: "Le pegaron a mi hijo. Le estamparon una galleta en la cara y le dijeron: 'Tu madre es una puta'. La gente me mandaba mensajes odiosos por Instagram: '¿No estás muerta ya?', 'Quiero a Will. ¿Por qué no te mueres?' Fue duro".

La conversación entre ambos fue tan difícil que, en ocasiones, ambos tuvieron que abandonar el set para “tomar un respiro”. Sin embargo, las lágrimas y los lamentos por parte de Smith se hicieron presentes en un largo rato de la conversación

"No podía organizar un 30 aniversario de la serie y no celebrar tu contribución al show y a mi vida", le reconoció el actor. Por su parte Hubert aseguró que la charla había sido "curativa", cerrando así para siempre tres décadas de discusiones y peleas.

