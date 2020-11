Nadie imagina la historia de amor entre Beatriz Pinzón Solano y Don Armando Mendoza sin los rostros de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Pero en el plan inicial de los creadores de “Betty la Fea” era otro el actor que interpretaría al presidente de Ecomoda.

Así lo reveló el propio Jorge Enrique Abello, de 52 años, en una entrevista con el programa "Un Nuevo Día".

El colombiano explicó que el escogido era el famoso protagonista de la teleserie "Café con Aroma de Mujer", Guy Ecker, el actor brasileño-estadounidense.

"Me habían llamado para hacer otra novela de Fernando (Gaitán) que se llamaba ‘Hasta que la plata nos separe’. Después dijeron que no iban a hacer esa, que iban a hacer ‘Betty la Fea’, pero que yo no servía para el personaje, que lo iban a hacer con Guy", explicó Abello.

Así escogieron a "Don Armando"

Sin embargo, un favor lo puso de nuevo en el radar de los creadores del dramático colombiano más exitoso. Le pidieron ayuda para el casting de varias actrices que aspiraban en convertirse en Betty.

Al día siguiente le ofrecieron el papel. "Pero yo dije no voy a hacer Betty. Me acabo de casar y no quiero hacerla, hay otro proyecto que tiene un personaje con problemas mentales, yo quiero hacer ese", reveló Jorge Abello.

Lo convencieron con un argumento demoledor: "Me escribieron una cifra en un papel, esto vas a ganar", admitió. Sobre la naturaleza de su personaje, cree que "Armando es terrible. Tenía muy buen corazón, pero estaba equivocado".

Para Jorge Enrique Abello el éxito de "Betty la Fea" es una anomalía en la carrera de cualquier artista.

"Es muy extraño que en tu vida profesional como actor llegue algo así, que te conviertas en un clásico. No pasa, tienes momentos altos y bajos, donde no pasa nada, pero que pase esto es muy extraño", aseguró.