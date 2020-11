No hay dudas que los emojis son parte de nuestras conversaciones diarias mediante WhatsApp, ya que no hay palabra o frase que no pueda ser dicha por un emoticón. Y si es que lo hubiera, la aplicación se encarga de encontrar el ícono perfecto.

Así de claro queda con la reciente actualización que llegó a la plataforma de mensajería con millones de usuarios a nivel mundial, pues incorporó 115 nuevos emojis a su catálogo.

Los más llamativos

Ahora es posible ver una mayor variedad de profesiones, deportes y animales, pero entre los más llamativos están los que muestran a una mujer y un hombre dándole leche a un bebe con un biberón.

Además, aparece un hombre vestido de novia, lo que es comprendido como un guiño a la diversidad por parte de WhatsApp. También es posible ver a una mujer con bastón y corbatín.

¿Ya está disponible?

Según WABetainfo, el sitio especializado que filtra actualizaciones, esta nueva función no está disponible para todos los usuarios, solo para aquellos que tienen la versión beta.

Sin embargo, dado que los nuevos emojis incluyen nuevos formatos del Viejo Pascuero, se espera que los nuevos íconos lleguen muy pronto.

Conoce los nuevos emojis

Todo sobre whatsapp