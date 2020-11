Una de las categorías más importante de la noche en los Grammy Latinos 2020 fue la Canción del Año, donde 11 temas competían por quedarse con el reconocimiento de la música latina.

El premio finalmete recayó en "René" de Residente, imponiéndose así a "Tusa", "Tiburones", "Lo que veo en ti", "El mundo afuera", "Tutu", "For sale", "El mismo aire", "Codo con codo", "Bonita", y "ADMV".

Al recibir el premio, el puertorriqueño tuvo especiales palabras de agradecimientos donde hizo un llamado de reflexión a los artistas de la industria actual.

Su discurso

"El arte no se hizo para hacer historia, para establecer récords, esto no son las olimpiadas. Está hecho para ser reflejo de lo que nos afecta y sentirnos libres aunque nos cueste la vida", expresó.

Además añadió que el arte es para "sentirnos incómodos y así innovar y ser creativos y veo gente con miedo a no vender", en referencia a artistas a quienes no nombró. "Los seguidores en Instagram y YouTube no definen el talento", destacó.

"Eso es la diferencia entre ser negociante y artista", finalizó sobre su percepción de la música como arte y no solo como producto comercial.

"René"

"René" fue lanzada en marzo de este año, cuya desgarradora letra fue definida por el mismo Residente como "el tema más importante de mi vida a nivel personal" ya que ahonda en su vida personal, su infancia, y la depresión que sufre hace años.

