Camilo (26 años) es uno de los artistas que se presenta en los Grammy Latinos 2020 y a través de sus historias ha registrado cómo ha vivido esta ceremonia hasta donde llega con seis nominaciones.

El colombiano además dejó demostrado que su amor por Evaluna Montaner, su esposa, lo lleva a todos lados y siempre se encarga de mostrarlo. Esta vez, llevó un especial accesorio que la recuerda a ella.

Camilo mostró el gran collar desde donde cuelga una "E", inicial de su esposa, y señaló "en el pecho siempre Evaluna". Pero además, llamó la atención lo que agregó: "Te amo, tengamos un hijo".

El look de Evaluna

A pesar de no haberlo acompañado a la ceremonia que se celebra en Miami, Evaluna mostró que sigue atenta la participación de su esposo en los premios.

La joven actriz y cantante compartió con sus fans el look con el que espera ver los Grammy Latinos. "Así me arreglé para ver los @latingrammys en casa. Me puse guapa para ti @camilo. Estoy tan orgullosa", señaló.

¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia?

Los Grammy Latinos 2020 se realizarán este jueves 19 de noviembre en una ceremonia que no contará con público ni alfombra roja. La cita será conducida por las actrices Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras en compañía del cantante Carlos Rivera.

En Chile podrás ver los Grammy Latinos desde las 22:00 horas a través de TNT y en televisión abierta por La Red. Además puedes seguir en streaming a través de la web oficial de los Grammy Latinos. También podrás seguir una cobertura completa a través de Meganoticias.cl.

