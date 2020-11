Desde que la venezolana Oriana Marzoli (28) comenzó a inyectarse ácido hialurónico en los labios, los cibernautas la han estado comparando con la actual esposa del futbolista Mauricio Isla, Gala Caldirola (27), con quien compartió en el reality de Mega “Volverías con tu Ex”.

Pero no solo se trata de los labios, sino también, del color del cabello, el bronceado, la delgadez y la forma parecida de vestirse, que hace que los seguidores la comparen frecuentemente.

“Por un momento pensé que eras la gemela de Gala”, “Siempre pensé que era la Gala... tuve que leer los comentarios”, “Qué linda Gala”, “Tratando de parecerse a Gala”, “sueñas con parecerte a Gala”, han sido algunos mensajes que sus seguidores le dejaron en su última postal de Instagram.

En lo que respecta a Gala Caldirola, hace años se inyectó ácido hialurónico; por eso sus labios son gruesos. Sin embargo, con el tiempo ha querido “regresar a la normalidad” y ha estado realizando un tratamiento para sacar el producto de su interior. Hace semanas, una foto de la española llamó la atención de todos y es que, se veían los moretones en la zona de la boca.

“Me infiltré hialuronidasa para disolver el ácido hialurónico que me puse hace unos años, en unos días desaparecerán los moretones”, escribió en ese momento.

Uso de ácido hialurónico

“Alguien más como yo que TIENE que bajar el 'LABIÓMETRO' (barrita que aparece al lado para aumentar o reducir los labios) con estos filtros porque le damos fuerte al hialurónico”, escribió Marzoli junto al clip que ya cuenta con más de 60 mil reacciones en la plataforma digital.

Aunque Oriana hizo estallar las plataformas digitales por sus “nuevos labios”, es una práctica que realiza desde el año pasado, cuando confesó a través de su canal MTMAD que había “comenzado” a experimentar el ácido hialurónico, pero “muy sutilmente”.

"Me puse 0'1 de ácido hialurónico, y como no se notaba, me puse otro 0'1", afirmó. Luego, agregó que "hay gente que realmente le hace falta porque no tiene nada, como yo, que me operé las tetas, pero me seguiré riendo de las que se ponen morros de pato", dijo en ese momento.

Más noticias de famosos