Se dieron a conocer imágenes de la nueva película “We Can Be Heroes” de Robert Rodríguez que llegará a la plataforma de streaming Netflix en el mes de enero de 2021, donde aparecen los personajes de Sharkboy y Lavagirl, que vuelven de regreso a esta filmografía tan esperada.

Se trata de una secuela de “Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl”, que se estrenó en el año 2005. Sin embargo, en esta oportunidad “We Can Be Heroes” se centrará en un grupo de niños que deben hacer lo posible por salvar el mundo, tras la desaparición de los superhéroes.

De esta manera, los héroes entran en escena, al ser parte de la trama. Lo que más llamó la atención de los fanáticos es que se reveló que son padres.

“Aparecen como padres superhéroes que ahora tienen una hija que tiene poderes de tiburón y de lava”, dijo en su momento Rodríguez, según La Tercera.

Las primeras imágenes difundidas de esta película presentaron a los personajes de Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Priyanka Chopra, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

Se espera que "We Can Be Heroes" esté disponible desde el día 1 de enero de 2021 a través Netflix.

