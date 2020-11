Con 21 años de edad la hija de María Alberó, Blu Dumay, se ha convertido en un referente de inspiración para decenas de jóvenes, tras la publicación de un nuevo video de TikTok (también lo subió a Instagram), en el que explica por qué estaba descontenta con su cuerpo, y lo que hizo para mejorar ese “problema”.

“Desafío #masqueuncuerpo me ayudó a darme cuenta lo mucho que he avanzado, lo agradecida de estar donde estoy y lo feliz que me siento de ser simplemente YO”, escribió en el clip que ya cuenta con más de mil reproducciones en Instagram.

En el registro, la joven modelo entregó varios testimonios de lo que vivió antes de aceptarse tal cual es: “¿Crees que puedes adivinar algo de mí viendo mi cuerpo? Por mucho tiempo tuve un rechazo hacia mi cuerpo que fui sanando con veganismo y deporte”.

“Me di cuenta que solo yo podía amarme y cuidarme como yo lo necesito. Es un proceso lento, pero todo acto parte del amor”, culminó con una sonrisa que demuestra que se encuentra feliz de ser quien es actualmente.

Fans la apoyaron

Un mensaje oportuno para la juventud que la sigue a través de las redes sociales y que, tras la publicación, dejó mensajes de apoyo no solo para Blu sino también, para quienes pasan por la misma situación que ella.

“Muchas gracias por unirte y compartirnos tu historia eres lo máximo”, “eres demasiado seca!! Hermosaaa Blu”, “muy cierto lo que dices, hay que amarse”, “es un acto de amor para nosotras mismas, amarnos como somos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la plataforma digital.

