“Papás”, “La Grosera” y “Ouch”, son los temas estrenados por el dúo venezolanos Mau y Ricky desde que inició la pandemia del coronavirus y, aunque algunas de las letras efectivamente son “subidas de tono”, ambos artistas han disfrutado del éxito y la aceptación de sus miles de seguidores a través de las redes sociales.

No solo la melodía de estos temas es contagiosa, sino también, los challenges que hacen Evaluna Montaner, Stefi Rotman y Sara Escobar, sirven para promocionar cada uno de los estrenos de estos artistas.

De vez en cuando, Ricardo Montaner y su esposa se unen a los desafíos, aunque no compartan el contenido de la canción.

A través de las redes sociales, Marlene Salomé -esposa de Montaner- dejó en evidencia que, aunque no comparta algunas letras, es la mayor admiradora del trabajo musical de sus hijos: “Estos tipos sí que son talentosos y yo me derrito con ellos desde el día 1 y cada día. @mauyricky amo que sean requete versátiles y aunque no comparta algunas letras, no duden que la fan #1 de ustedes soy yo”, escribió tras el estreno de “Ouch”, que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones en YouTube.

Aprovechó el espacio para dejarle claro a sus nueras que, aunque también sean “fanáticas”, nadie supera la admiración que ella siente por sus retoños: “Pechechita @saraescobar y Lulita @stefroitman primero fue sábado que domingo”, culminó.

“Te amo”

El amor que guardan Mau, Ricky y Evaluna Montaner por su madre es indiscutible. A través de las redes sociales, cada uno de ellos expresa el amor que sienten por toda la familia, incluida los hijos del primer matrimonio de su padre.

Ahora, tras el largo y extenso comentario hecho en el Instagram de Marlene por el nuevo single “Ouch”, Mau y Ricky no dudaron en comentar la publicación con un simple y profundo “Te amo”.

“Lo más tierno que vi hoy”, “hermosos tus niños”, “hermosa familia”, “la número 1”, fueron algunos comentarios que dejaron los seguidores de la productora audiovisual.

