Hace poco más de cinco meses, la modelo cubana Lisandra Silva (33) y el bailarín chileno Raúl Peralta (38), se convirtieron en padres de Noah. Una etapa que para ambos ha sido “indescriptible”, y que los ha llevado a pensar en sus planes a corto plazo, entre los que se cuenta seguir agrandando la familia y consolidarse como “marido y mujer”.

Durante una entrevista para el programa digital “Almorzando con el rubio”, conducido por Martín Cárcamo, Silva reveló los planes que tiene para este 2021, entre los que se encuentran casarse y “encargar” una hermana para su primogénito.

“¿Te gustaría casarte?”, fue la pregunta por parte de Cárcamo que desató la revelación de la exparticipante de reality shows. "Obvio. Eso está en los planes", contestó. “¿Pero más luego que tarde?”, replica el animador, quien recibe como respuesta: “Todavía no me ha llegado (el anillo). Pero obvio que sí está en los planes”.

Posteriormente la cubana indicó que “nosotros queremos tener más hijos pronto, nos queremos casar, no sabemos todavía dónde vamos a vivir, qué va a ser de nuestras vidas. Tenemos mucha ilusión y muchos planes”.

En busca de una niña

En lo que respecta a un futuro embarazo, Silva contestó: “Queremos buscar una niñita pronto, porque todos me han dicho que es mejor tener dos niños al tiro. Si quieres tener dos, tenerlos al tiro para que crezcan juntos. Entonces me gustaría que estuvieran los dos cerca en edad. Porque imagínate, tres o cuatro años y vuelvo a salir embarazada y vuelvo a subir 25 kilos, vuelvo a quedarme seis meses sin dormir”.

A los segundos, la conversación dio pie para que el presentador preguntara: “¿Están en campaña entonces?”, pregunta que Silva contestó: “Cuando la mujer está lactando no le baja el ciclo y mientras que no te baje el ciclo no puedes quedar embarazada. Eso quizás tú no lo sabías y no tienes por qué saberlo".

Una “técnica” que no siempre se cumple al pie de la letra pues Cárcamo le retrucó que él tiene una hija de 16 y un hijo de 15, desatando las risas de ambos. “Lo hiciste al tiro. Siempre está la excepción de la regla, como todo. Tú fuiste la excepción de la regla. Pero normalmente, en un mundo normal, no debería pasar, pero todo puede pasar”, dijo entre risas la modelo, asegurando que, luego de los seis meses de lactancia a Noah, planea comenzar una “campaña pro bebe de nuevo”, reflexionó Silva.

