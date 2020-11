Durante este martes 17 de noviembre estuvo invitada al matinal Mucho Gusto Pamela Díaz, quien llegó a promocionar "Socias" con Chiqui Aguayo y Begoña Basauri, aunque obviamente el foco de atención estuvo en la relación que mantiene con Jean Philippe Cretton.

A pesar de constantes evasivas, el rostro de TV contó algunos detalles de su romance con su excompañero quien en un principio le caía mal, pero quien finalmente le terminó agradando. "Yo creo que estaba vulnerable y él también", dijo Díaz en tono de broma.

La "Fiera" agregó además que "no somos el uno para el otro, podemos durar mucho tiempo como podemos durar nada".

"Nosotros nos dimos cuenta recién ahora, ni nosotros creemos en nuestra relación, yo creo que no juntamos ni pegamos", señaló de manera sincera, agregando que "nunca me ha pedido pololeo, no es necesario. Estamos saliendo, no sabemos cuánto vamos a durar".

Un amor “inesperado”

El romance entre Jean Philippe y Pamela se ha convertido en foco de atención durante las últimas semanas, tiempo en el cual la pareja tuvo una romántica semana en Cancún, México.

Tras sus vacaciones, la modelo se sinceró sobre su relación amorosa con el presentador de televisión, asegurando que todo fue "sorpresivo", y que antes de comenzar a salir con Cretton estaba "negada" a darse una nueva oportunidad.

Ahora que la relación se ha consolidado, ambos decidieron no seguir ocultándose más, pues "ya es más serio", confesó en el mismo programa digital. En ese espacio agregó que "yo no quiero pensar en el futuro, estamos bien así, en el presente".

View this post on Instagram A post shared by Pamela Díaz (@pamefieradiaz)

Más noticias de Pamela Díaz

Más noticias de Jean Philippe Cretton