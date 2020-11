Se acerca fin de año y con ello cambios en la televisión que ve salir y entrar nuevos rostros de las estaciones televisivas. Así sucedió con la animadora Francisca García-Huidobro (47 años) quien no renovó contrato con su ahora excasa televisiva, por lo que quedó sin trabajo.

En conversación con LUN, la también actriz expresó que "nadie se prepara para quedar sin pega", pero que "dada las circunstancias en las que está la televisión, era una cosa que podía ocurrir".

Respecto al nuevo escenario que enfrenta, la cesantía, agrega que "tengo mi colchón de ahorros que me han dado los más de 20 años que llevo trabajando en la televisión".

"Siempre he sido una persona ordenada y no soy ostentosa, no tengo un Porsche ni segunda vivienda. Mis gastos son básicamente la mitad del colegio de mi hijo y mi casa", contó.

Sus planes

Francisca señaló además que sus ahorros le dan para estar tranquila aunque "no es que me pueda quedar todo el resto de mis días vagoneando porque además me gusta mucho trabajar en lo que yo sé hacer".

Sobre el retiro del 10%, contó que sacó el primero y lo usó en su cambio de casa, mientras que un posible segundo retiro aún "depende" en qué lo usaría.

La animadora agregó que la compleja situación de salud que vivió el año pasado la hizo replantearse algunas cosas, como nuevos lugares donde poder desarrollarse profesionalmente.

