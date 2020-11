La empresa Avast Software, desarrolladora del conocido antivirus del mismo nombre, advirtió sobre una serie de aplicaciones móviles maliciosas que están relacionadas con el popular videojuego Minecraft.

Estas aplicaciones, que se encuentran en Google Play Store, son conocidas como “fleeceware” y consisten en implementar mejoras en el aspecto del juego.

“Ofrecen fondos de pantalla coloridos o modificaciones para el juego, pero cobran a los usuarios cientos de dólares al mes de manera desproporcionada”, explicó Avast.

Hasta 30 dólares semanales

Se detalla que el modo de operar de estas aplicaciones es a través de períodos de prueba gratuitos de algunos días, después de los cuales se comienzan a cobrar automáticamente costos de manera excesiva, que pueden llegar hasta los 30 dólares a la semana.

“Los estafadores esperan que el usuario se olvide de la aplicación instalada y su breve prueba, o que no se dé cuenta del costo real de la suscripción. Es común que las reseñas tengan 1 ó 5 estrellas, pero nada en el medio (las aplicaciones tienen una calificación de estrellas baja en general)”, añadió la compañía del antivirus.

Foto: Pixabay

“Las estafas de esta naturaleza se aprovechan de aquellos que no siempre leen los detalles en letra pequeña de cada aplicación que descargan. En este caso, los niños pequeños están particularmente en riesgo porque pueden pensar que están descargando inocentemente un accesorio de Minecraft, pero no comprenden o no prestan atención a los detalles del servicio al que se suscriben”, detalló Ondrej David, del equipo de análisis de malware de Avast.

Cómo evitar el fraude

Para evitar caer en estas aplicaciones maliciosas se recomienda, como primer paso, desinstalar la app de la que se sospecha puede ser un fraude.

Pero eso no puede bastar, por lo que además se aconseja cancelar la suscripción en Play Store, en el menú de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Estas son las 7 aplicaciones maliciosas relacionadas con Minecraft