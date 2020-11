Arturo Peniche, el reconocido actor de telenovelas mexicano, se convirtió en abuelo por tercera ocasión. Su hijo Brandon y su esposa Kristal Cid anunciaron a través de sus redes sociales la llegada de su segundo hijo.

El protagonista de "María Mercedes" disfruta de su etapa como abuelo. Así lo ha dejado ver a través de sus redes sociales, donde comparte fotografías y momentos especiales con sus nietos.

"Hoy fue un día maravilloso de abuelito haciendo carnita asada con mi nieto, ósea mi chefcito (sic)", escribió el popular galán de teleseries mexicanas con un video de su nieto mayor Lucca.

Anuncio oficial

"Mi familia, mi vida entera... ¡Ya somos 4! Gracias a Dios, gracias universo y gracias a nuestra Dra. y enfermeras, nuestro bebé llegó el día 11/11/2020 a las 11:20 pm después de 17 horas de labor de parto, fue natural y tanto él como yo estamos en perfecto estado de salud", escribió en Instagram Kristal Cid.

"Gracias a todos por sus buenos deseos, sus oraciones y por tenernos tan presentes. Los queremos muchísimo", añadió en nombre de su familia.

En la foto viste un ajustado vestido blanco que dejaba ver su avanzado embarazo, mientras se abraza a su primera hija Alessia y, al lado, su esposo posa feliz con la mano sobre la barriga de la emocionada madre.

Brandon Peniche, conductor del programa "Venga la alegría", también compartió la buena nueva en su cuenta de la misma red social. "Estoy tan orgulloso de ti por lo que eres. Estoy tan orgulloso de poderte decir esposa. Gracias por ser la guerrera que eres y regalarme la alegría más grande que tengo, mis hijos", comentó.

Embarazo en riesgo por coronavirus

Un día antes del nacimiento del bebé, la nuera de Arturo Peniche contó que fue una etapa muy difícil debido a la pandemia.

"No fue fácil este embarazo, mi bebé no tuvo festejos, ni celebraciones en su honor, nadie me vio embarazada", confesó.

"Y que les digo de las noches que pasé llorando por la angustia y la preocupación de tener COVID-19 y que mi bebé estuviera bien", agregó.

Añadió que nunca pensó estar en una situación así en medio de esta crisis mundial. "Jamás imaginé estar embarazada en pandemia, pero pese a todo esto lo volvería a hacer una y mil veces solo por la dicha de tenerte con nosotros mi niño".