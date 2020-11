El pasado 2 de noviembre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton confirmaron su relación amorosa, luego de haber sido fotografiados en el aeropuerto de Santiago rumbo a Cancún, México, donde pasaron cerca de una semana de vacaciones. "Lo estamos pasando bien", dijo en ese momento la conductora.

Pese a que recientemente se confirmó este amor, la pareja ha revelado que comenzaron a salir durante la pandemia, sin dar detalles exactos de cómo ocurrieron las cosas entre ambos.

Lo cierto es que antes de que se consolidaran como relación, ambos presentadores de televisión estaban en otras relaciones, a las que le pusieron “fin” para darle rienda suelta a este nuevo y apasionado amor.

Ex de Pamela Díaz

En agosto del año pasado, Pamela Díaz puso fin a la relación de más de 4 años que tenía con el empresario Fernando Téllez, con quien tuvo a su hija Pascuala.

En un programa de televisión, "La Fiera" aseguró que su separación tuvo que ver con “conductas que a veces uno se desilusiona. Uno trata de luchar por algo. Yo no soy partidaria de que uno esté con alguien por los hijos. Y me costó mucho tomar la decisión. Había conductas de Fernando, que era mi pareja, o mías, que no daban más para tener una relación”, dijo en ese momento para Canal 13.

De esta manera, Díaz puso fin a su matrimonio y, desde entonces, no había dado a conocer ninguna otra relación amorosa hasta que llegó Jean Philippe a su vida.

Ex de Jean Philippe Cretton

En enero de 2020, el animador de televisión anunció públicamente el quiebre amoroso con la fotógrafa chilena María Paz Igualt, con quien tiene una hija de seis años. Esto luego de que Cretton fuera vinculado con Pamela Díaz.

Su relación transcurrió entre 2013 y el 2019, y actualmente comparten el cuidado de su pequeña Moana. El propio conductor de TV ha reconocido que se turnan cada semana para criarla.

Hasta ahora se desconoce si esta nueva relación fue el verdadero motivo del término de Jean Philippe y su expareja.