Ignacia Antonia (19 años) se hizo famosa en redes sociales cuando comenzó a publicar videos a través de Tiktok. Su contenido era tan atractivo para los jóvenes chilenos que, poco a poco, se fue dando a conocer hasta convertirse en la influencer que es actualmente. Al cabo de dos años, la joven cuenta con miles de seguidores no solo en esa plataforma digital, sino también, en Instagram y YouTube donde crea videos para sus fanáticos.

Su pasión por las redes sociales en ese momento era tal que, para ella, se convirtió en una completa obsesión: “Hace dos años atrás me hackearon mi cuenta de Instagram y tenía el celular, lo que pasa es que no tenía Instagram, pero me sentía vacía así como que no sabía qué hacer”, dijo en un reportaje de Meganoticias.

Diariamente, la joven influencer preparaba material audiovisual para sus fanáticos quienes, en solo minutos, le dejaban sus comentarios. Mensajes que para ella eran fundamentales. “En un momento sí se me fue de las manos y era como lo más importante para mí. Como.. ‘cuántos likes tenía’ y si subía una foto, me quedaba ahí pegada viendo cuántos likes tenía”, confesó.

Una fuerte fijación que la propia Ignacia logró controlar: “Yo sola me di cuenta como que esto se me hizo una ambición, o sea, no puede ser así como que esto me va a matar en algún minuto porque, no puedo pretender que mi vida se base solo en likes o en reproducciones, eso no me va a hacer bien”, aseguró.

Un cambio de actitud

Los likes y comentarios forman parte importante en la vida de los influencers e Ignacia no se queda atrás en esta búsqueda de “aceptación digital”. A pesar de esto, la joven que además es escritora, aseguró que durante la pandemia hizo lo posible por alejarse un poco de las redes sociales, para dar prioridad al tiempo de calidad con amigos y familiares.

“Yo creo que la pandemia ayudó mucho a eso. A darse cuenta que uno necesita de la vida real. Al menos yo aprendí eso ahora, que debo darme el tiempo para estar con mis amigos, para estar con mi familia”, recalcó.

Un camino que la ha llevado a aterrizar sus sueños y a trabajar por las metas que ha soñado hasta ahora, que incluyen seguir desempeñándose como escritora, además de lanzamientos de marcas como maquillaje y ropa.

