El diario inglés Daily Mail publicó una serie de fotografías donde aparece Victoria Beckham al natural, sin una gota de maquillaje y muy lejos del estilo glamoroso que la define en sus apariciones públicas.

La ex "Spice Girl", de 46 años, fue captada cuando salió corriendo de su casa a despedir a su hija Harper de 9 años, en el auto que la llevaba a la escuela, según cuenta el diario británico.

Con el cabello mojado, recogido en un moño, un holgado suéter gris de Vogue y leggins negras, se podía ver su delgada figura. También llevaba zapatos deportivos blancos.

Sin embargo, lejos de lucir desaliñada, Victoria deslumbraba con su belleza natural y su imponente actitud. En las imágenes, se ve como la empresaria despide con un tierno beso en la boca a su hija.

Victoria Beckham está casada desde 1999 con el exfutbolista David Beckham, con quien tiene otros tres hijos Brooklyn (21), Romeo (18) y Cruz (15).

Victoria Beckham y su éxito como diseñadora de modas

Después de la disolución en 2001 de las "Spice Girl", un fenómeno musical de los 90 y que la hizo famosa internacionalmente, Victoria intentó sin éxito una carrera como solista.

Luego descubrió otra faceta, como diseñadora de modas y creó su propia firma. Una exitosa marca que se vende en más de 60 países y que ha sido sensación en los mejores eventos de moda de Nueva York y Londres.

"No soy solo una celebrity que aporta su nombre. Me encanta estar involucrada en todo el proceso", dijo en una ocasión. Así lo reseñó la revista Vogue de España en relación con su participación en la fase de creación de las prendas.

"Yo soy mi clienta. Todo lo que diseño es algo que me quiero poner. No hay una sola prenda en mi colección que yo no llevaría", añadió.

Más noticias de famosos