Durante la noche de este miércoles, YouTube registró una caída en sus servicios, pues incluso nuestra señal de Meganoticias en dicha plataforma presentó problemas para reproducir videos.

La situación ha sido constatada por usuarios de diversos países, por lo que se trata de una caída a nivel mundial.

De acuerdo a la plataforma Down Detector, que agrupa reclamos por el servicio de distintas redes sociales, las denuncias por problemas de servicio se centran principalmente en fallas al momento de cargar los videos.

Al respecto, desde YouTube informaron que: "Nuestro equipo está al tanto de los problemas en la plataforma, y trabajando en una solución".

Tras la caída del servicio, en Twitter algunos usuarios han reportado el hecho.

Is YouTube down?

me off to play minecraft since youtube is down pic.twitter.com/yYndUVyYup