La estadounidense Selena Gomez será la encargada de protagonizar en cine la película biográfica sobre la montañista peruana y emprendedora social, Silvia Vásquez-Lavado.

Según informa The Hollywood Reporter, la cinta se titularía "In the Shadow of the Mountain" (A la sombra de la montaña) y se basa en las memorias de Vásquez-Lavado, quien se convirtió en la primera peruana en alcanzar la cima del Everest y en la primera mujer abiertamente lesbiana en completar las Siete Cumbres, la montaña más alta de cada continente.

La película está siendo producida por la compañía One Community (Just Mercy) junto a la ganadora del Oscar, Donna Gigliotti (Shakespeare in Love). El guión y dirección estarán bajo el mando de Elgin James.

Por otro lado, durante los últimos años, Gomez ha explotado su faceta actoral trabajando en "Spring Breakers", de Harmony Korine o "The Dead Don’t Die" de Jim Jarmusch, mientras que también producirá "In the Shadow of the Mountain" a través de su empresa July Moon Productions

La historia

Silvia Vásquez-Lavado tiene una inspiradora historia luego de ser víctima de violencia sexual siendo niña, por lo que decidió escalar montañas ya que le daban una sensación de seguridad.

"Silvia es una fuerza de la naturaleza", dijo Gigliotti. "Estamos muy emocionados de trabajar con Elgin y Selena para contar esta historia de resistencia, coraje, aventura y humanidad", agregó.

"In the Shadow of the Mountain" tiene programado su lanzamiento para en el invierno estadounidense de 2022.

Más noticias de famosos