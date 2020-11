Un complicado momento de salud es el que atraviesa la exchica reality, Perla Ilich (28 años), quien debió someterse a una cirugía este martes 10 de noviembre debido a un tumor.

Según ella misma contó a través de su Instagram (@perlailich_) tras la intervención, el procedimiento fue para extraerle un tumor maxilofacial.

"Salió bien"

"La operación salió bien, si Dios quiere mañana me voy a mi casa. Me siento bien, estoy cansada y con un poco de sueño. Gracias a cada persona que me envió un mensaje", contó en un live por su red social.

La gitana aprovechó la instancia para darle las gracias a las personas que se han preocupado por ella y le han enviado mensajes de apoyo. "Este en vivo fue para ustedes. Solo para agradecerles el cariño y por todos los comentarios. Así que, si Dios quiere, mañana me voy a mi casita", expresó.

Durante el día Perla había compartido una oración pidiendo por su salud y señalando: "Porque todo lo puedo, en Cristo que me fortalece".

"Muchas bendiciones Perlita, esperamos que salga todo bien en la operación y esperamos verte pronto llegarás sana y salva"; "Cariños Perla, recupérese bien. Para que siga haciendo esas comidas ricas", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

