Para los padres, los hijos nunca dejan de ser bebés y esto lo puede asegurar el cantante mexicano Manuel Mijares, quien recientemente reveló cómo es la relación que mantiene con su hija Lucerito, que actualmente tiene 15 años de edad y a quien aún llama “beba”.

Durante la promoción de su nuevo disco "¡Feliz Navidad!" el cantante mexicano adelantó que tiene un nuevo single junto a la adolescente: “Hay un dueto ahí con La Beba, bueno, con Lucerito, perdón, es que Lucerito me regaña porque le digo La Beba, me dice: ‘Qué raro papi, soy Lucero, no La Beba’, pero claro, llevo 15 años diciéndole la beba, ¿cómo me lo quito?”, comentó divertido el cantante según consignó el portal Hola.

Al parecer, el tema está vinculado a un momento familiar especial: “Es una canción que se llama 'Mi Universo', de Jesús Adrián Romero, que se la cantamos Lucero y yo en su primera comunión, entonces por eso la metimos en este disco de Navidad”, comentó el cantante, quien además recalcó que su hija tiene un gran talento vocal, que heredó de su madre.

Lucero: Madre orgullosa

La pequeña Lucerito, hasta ahora, no ha definido querer dedicarse al canto de forma profesional. De hecho, por ahora solo ha hecho algunas colaboraciones con su padre y, recientemente, apareció en un show digital que dio su madre en vivo.

A pesar de esto, Lucero (madre) ha revelado en varias entrevistas que “está segura” que la joven tiene la mejor voz de la familia. “No hay todavía una certeza de que ella vaya a ser artista profesional, pero quiero agradecerle a toda la gente esos comentarios, ese cúmulo de cosas maravillosas hacia ella, hacia su voz, hacia su persona (...) Algunas personas me ponen: ‘Canta mejor que la mamá’ y yo digo ¡qué maravilla! O sea, para mí es un halago que digan esas cosas tan hermosas, y sí ya lo creo, yo sí sé, creo que canta mucho mejor que yo”, declaró hace unos días la cantante al programa “Hoy” de México.

A pesar de la carrera que elija, tanto Lucero como Mijares han destacado apoyarla en todo el camino que deba recorrer para lograr sus sueños.

