Rachel Valdés, la novia de Alejandro Sanz, llegó a los 30 años, por lo que el cantante español le dedicó un romántico mensaje en Instagram y publicó una fotografía juntos.

Es apenas la segunda foto que el intérprete de “Corazón Partío”, de 51 años, comparte con su novia en sus redes sociales. "Hoy celebro el día en que viniste al mundo para iluminarlo todo a tu paso. Feliz cumpleaños amor mío", escribió.

La artista plástica replicó el mensaje en su cuenta Instagram con cariñosas palabras: "Mi amor gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada y feliz. Te amo vida mía".

Así celebró la novia de Alejandro Sanz

La celebración del cumpleaños de Rachel Valdés apenas comenzó con la romántica dedicatoria. La novia de Alejandro Sanz reveló, a través de sus Historias, detalles de la fiesta que organizó el español.

"Gracias mi amor por traer anoche tanta magia a casa", comentó Valdés con una foto donde se le ve con su pastel de cumpleaños y en medio de una decoración al estilo marroquí.

También compartió una foto abrazando al cantautor con la leyenda: "Qué maravillosa vuelta al sol junto a ti".

La pareja comenzó a salir en 2019, pero hizo pública su relación meses después. Fue también el año pasado que Alejandro Sanz anunció su divorcio de Raquel Perera, tras siete años de matrimonio.

El 15 de noviembre de 2019, Valdés y Sanz asistieron a la ceremonia de los Grammy Latinos en Las Vegas. El español le demostró su amor al besarla antes de recibir un premio. También acudieron al Festival de cine de San Sebastián, ella publicó las fotos en su cuenta oficial.

Al mensaje del cantante reaccionaron varios famosos, entre los que destacan su compañera en La Voz España, Laura Pausini, y el puertorrriqueño Luis Fonsi.

Pero algunos de sus fans lo criticaron. "¿Cuántas han sido tu amor? Muchas ya, yo no me creería tu amor, pero me creo tu música, de eso se trata", escribieron. Y otros lo defendieron: "Te veo feliz y eso es lo único que me importa".