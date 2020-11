View this post on Instagram

Hacer música juntos era una deuda que nos debíamos desde hace muuuuuuchos años con @gerhardwolleter. Finalmente nos juntamos e hicimos nuestra versión acústica de este temón de Iron Maiden. Va dedicado al Caballo; amigo/compañero/hermano de la vida de Gerhard. 🤘🏻🎶