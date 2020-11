Han pasado 14 años desde que se estrenó en Turquía “Las mil y una noches”, una teleserie que también marcó pauta en Latinoamérica, por su historia de amor y sacrificio, que terminó por unir a Sherezade y a Onur.

En la trama, Sherezade hace lo posible por salvar la vida de su hijo Kaan, quien estaba pasando por una grave enfermedad. Al ver la situación económica que tenía, decidió tener una “noche negra” con Onur, un millonario empresario que prometió pagarle por sus “servicios”. Luego de ese encuentro, la preocupada madre logró mantener vivo a su hijo, que en ese momento tenía 5 años de edad.

Ahora que ha pasado más de una década desde estas grabaciones, queremos mostrarte cómo luce actualmente este pequeño que le robó el corazón a más de un fanático.

Lejos de la actuación

Efe Çinar es el nombre real del actor que le dio vida a Kaan en 2006. Actualmente tiene 18 años de edad y, tras su participación en la historia turca, el pequeño decidió retirarse completamente del mundo del espectáculo, de hecho, intenta estar lo más oculto posible.

La única red social que mantiene activa es la de Facebook y es por ese medio que, cada cierto tiempo, publica fotos de él, sobre todo recuerdos con el hashtag #tbt.

A través de ese mismo medio, el joven se mantiene en contacto con sus seguidores, quienes no dudan en dejar comentarios en los días especiales, como su cumpleaños.

Luego de su interpretación en “Las mil y una noches”, el joven decidió retirarse definitivamente de la actuación: “Mis papás siempre me apoyaron cuando hice la teleserie, pero después de 'Las mil y una noches' me llamaron para actuar en otras teleseries y no quise seguir, aunque a ellos les hubiese gustado que lo hiciera”, dijo en una entrevista para Mega hace varios años.

El joven remarcó además que no le gustaba la fama: “Me acuerdo que una vez una señora se acercó a mí, ella tenía problemas para caminar, era parapléjica y me pidió una foto. Esa fue la única vez que me gustó”.

Ahora el pequeño se dedica a sus estudios al 100% y a descubrir “nuevas carreras”.