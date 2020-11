Hace cinco meses la modelo cubana Lisandra Silva se convirtió en madre junto a su actual pareja, el bailarín chileno Raúl Peralta. A través de sus redes sociales, ha dejado claro lo mucho que le ha cambiado la vida producto de la maternidad y lo feliz que es junto a su pequeño Noah, de quien comparte fotos frecuentemente.

Aunque existen seguidores que han halagado su nuevo estilo de vida, y lo simpático que es su primogénito, muchos otros se han encargado de dejar comentarios negativos en su feed e historias de Instagram, en las que la critican como madre.

Cansada de este tipo de mensajes, la modelo de 33 años de edad decidió dejar en evidencia a una usuaria en particular, que comenta fotos y videos constantemente, donde su objetivo es criticar la forma en que la cubana trata a su hijo.

En las imágenes se ve cómo esta mujer le deja varios mensajes en distintas publicaciones: “¡Siempre las mamás publicando que tienen hijos perfectos y eso no existe para nadie!”, “A ese bebé lo tienes con el pañal lleno”, “Cómo tanta ansiedad por arriesgar al bebé a salir a la calle”, “¿le das relleno?” y “¿a qué hora amamantas a tu hijo si pasas haciendo tus cosas?”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las publicaciones de la ex chica reality.

Aunque la modelo optó por no referirse a las imágenes que estaba publicando, varios seguidores le dieron apoyo a través de la red social, asegurando que siempre existirán “muchas críticas”, por lo que debe intentar “ignorarlas”.

¿Qué dijo Lisandra Silva?

En conversación con la modelo cubana, confesó lo sorprendida que se siente al ver estas críticas en las redes sociales: “No me cabe en la cabeza (...) Me ha tocado recibir mensajes hacia mi hijo molestando haciéndole bullying, diciendo ‘ay pero que niño tan feo’ y a mí no me cabe en la cabeza de que alguien pueda ofender a una cosita tan pequeña, tan delicada”, dijo.



“Entre madres, deberíamos mandarnos mensajes de apoyo, de motivación y mensajes bonitos. Hay mujeres como esta que lo único que hacen es criticarte y mandar esos mensajes de acoso, porque ya eso es acoso, bullying cibernético”, continuó.



“Yo pienso que si no tienes nada que decir, mejor no digas nada, es lo que yo opino”, aseguró



Aprovechó para dejar claro que este tipo de mensajes y críticas no le afectan, pero sí le sorprenden: “Me llama la atención que una persona esté tan dedicada a escribirme cosas, a decirme cosas de mi hijo y de su crianza (...) seguramente no soy la mejor madre del mundo, pero estoy bastante satisfecha con lo que hago ahora”.

La maternidad de Lisandra Silva

Desde el día uno, Lisandra Silva ha mostrado a su hijo a través de su cuenta Instagram, red social en la que cuenta con más de 1.8 millones de seguidores. En sus publicaciones ha dejado claro lo feliz que está con esta nueva etapa.

“Desde que llegaste muchas cosas dejaron de importar. Te convertiste en el epicentro de nuestras vidas. Ser madre es el regalo más grande que Dios me ha dado. Nada, absolutamente nada se compara contigo. Te amamos Noah. Te amamos demasiado”, fue una de las principales dedicatorias a su hijo.

A continuación las imágenes que Lisandra Silva mostró sobre las críticas de esta usuaria:

