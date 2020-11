View this post on Instagram

Hoy 12 de octubre se celebra el día mundial de la artritis! ♥️ y para celebrarlo les voy a contar mi historia. En el año 2015 empecé con manchas en mi piel. No tenía idea de qué se trataba, por lo que pasé por muchos doctores y ninguno sabía qué decirme porque mis anticuerpos no estaban activos todavía. Al tiempo empecé con dolores en mis articulaciones pero pensé que era normal, por lo que me quedé callada y me aguantaba pensando que a todo el mundo le pasaba. Hasta que llegué a mi doctor que tengo hasta hoy, que me dice que tenía una enfermedad autoinmune que me afectaba mi tejido conectivo. Todo era nuevo y angustiante porque no sabía de qué se trataba, no sabía qué iba a pasar en unos años más, no sabía nada. Pasé un tiempo sufriendo sola, porque no sabía cómo pedir ayuda y me daba vergüenza decir que sentía dolor constantemente porque sentía que al final nadie iba a hablarme porque siempre estaba mal y no quería quedar como la “latera”. Además no conocía a muchas personas de mi edad que tuvieran artritis por lo que me sentía muy sola. Con el tiempo empecé a hablarlo y contarlo a mis más amigos y familia, fue un proceso largo de aceptación, y sobretodo si a mí me costaba entender, era mucho más difícil que los demás entendieran, porque son enfermedades que se sienten, pero no se ven, por lo que es súper difícil hacer entender la real ayuda que se necesitaba. El 2017 alguien se enteró de mi enfermed y me empezó a hacer bullying por redes sociales, fue súper fuerte ver cómo se burlaban de mí por mi enfermedad, pero entendí que era parte de la ignorancia, por lo que decidí empezar a visibilizar la enfermedad y contar que yo también tenía artritis, que era mucho más común de lo que uno piensa y que también le da a muchos niños y jóvenes que sufren de dolor, poca movilidad, fatiga y dolor en las articulaciones. Y así es como llegué a la corporación Anacroj @artritisjuvenil.cl para ser voluntaria y ayudar a visibilizar y normalizar las enfermedades autoinmunes. ♥️ es importante dar a conocer este tipo de enfermedades, entender que puede dar a cualquier edad, que se necesita ayuda y sobretodo que necesitamos sentirnos aceptados y apoyados por la sociedad. Continúa