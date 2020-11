View this post on Instagram

Que dicha la de nosotres. (Los que me quieran corregir, supérenlo 😘) lo hemos pasado súper en la dulce espera 💖 se vienen los twins, se viene una nueva vida y la aventura máxima 🙌🏽 que hermoso es gestar! Un abrazo a todas las que están gestando en estos tiempos, espero lo esté disfrutando a concho. 🤘🏽