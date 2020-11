Varias teorías han surgido respecto a cómo acabará la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix "La Casa de Papel", que tuvo un final abierto en su cuarta entrega, y que se prepara para su ciclo final.

Varios fanáticos han comenzado a publicar ciertas teorías respecto a cómo los atracadores podrían escapar del banco que se encuentran robando y ciertas suposiciones han comenzado a tomar fuerza, más aún cuando se sabe que el "Profesor" siempre ha contado con una carta bajo la manga.

Sin embargo, el actor que encarna al Profesor, Álvaro Morte, expresó a La Vanguardia que ni él sabe cómo terminará la historia, ya que solo han recibido los guiones hasta el capítulo cinco.

El español además se refirió a los rumores respecto a la supuesta muerte de su personaje, quien perdería la vida tras ser asesinado. "Espero que no, porque el personaje me encanta. Solo diré que será una temporada que no dejará el más mínimo respiro al espectador", aseguró.

El atraco llega a su fin

Netflix anunció en julio pasado oficialmente la quinta y última temporada de La Casa de Papel cuyo creador, Alex Pina, aseguró que "hemos dedicado casi un año a pensar cómo destrozar a la banda. Cómo poner contra las cuerdas al Profesor. Cómo llegar a situaciones irreversibles para muchos personajes. El resultado es la quinta temporada de La Casa de Papel".

De acuerdo a lo expresado por Netflix, la temporada final tendrá 10 episodios, y a partir de este 3 de agosto comenzó su producción. El reparto volverá a escena con Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlín), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), entre los más destacados.

Sobre las fechas de estreno de la próxima temporada, no se sabe mucho ni hay fecha oficial, pero se estima que será a fines de 2021 o principios de 2022.