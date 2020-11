Antes de que la pandemia del coronavirus paralizara la industria cinematográfica, Warner Bros había anunciado el estreno de “Animales Fantásticos 3” para finales de este año. Sin embargo, con las medidas de distanciamiento social vigentes a nivel mundial, tuvieron que reprogramar las grabaciones para noviembre del próximo año, fecha que tampoco podrá cumplirse por la reciente salida de Johnny Depp.

De esta manera, se prevé que “Fantastic Beasts 3”, título en su idioma original, pueda iniciar sus grabaciones a principios del próximo año, y si todo sale bien, se podrá estrenar a mediados de 2022.

No solo el Covid-19 hizo retrasar la producción de esta saga, sino también el proceso judicial del actor, que también provocó complicaciones en el calendario de filmación. A través de un comunicado, WB anunció la fecha aproximada de estreno de esta historia, y además anunció que la producción se encuentra en la búsqueda de un actor para interpretar al villano.

“Johnny Depp abandonará la franquicia ‘Animales fantásticos’. Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta ahora. ‘Animales fantásticos 3’ está actualmente en producción y se cambiará de actor para el personaje de Gellert Grindelwald. La película llegará a los cines de todo el mundo en verano de 2022”, reza el comunicado publicado en medios internacionales.

La salida de Johnny Depp

A través de su cuenta de Instagram, Johnny Depp anunció el viernes 6 de noviembre su salida de "Animales fantásticos", donde interpretaba al antagonista de Albus Dumbledore.

“Me gustaría hacerles saber que Warner Bros me ha pedido renunciar a mi personaje de Grindelwald en ‘Animales fantásticos’ y he decidido respetar y aceptar la petición”, escribió el actor, después de perder la demanda por difamación contra el diario británico The Sun.

Juicio en el Reino Unido

El pasado 2 de noviembre, el actor perdió la demanda que había entablado en contra del diario The Sun, que en 2018 se preguntó cómo la escritora J. K. Rowling podía aceptar un "golpeador de esposas" en la franquicia de películas "Animales Fantásticos", de libros basados en su autoría.

NGN se defendió en el caso, arguyendo que su controvertida publicación se basaba en 14 supuestos casos de abuso de Johnny Depp a Amber Heard, que fueron contados con lujo de detalles durante el proceso y que parecieron convencer al juez.

"Los demandados han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tienen sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero", declaró el juez al momento de dictar el veredicto en este caso.

Asimismo, complementó que "he llegado a estas conclusiones después de haber examinado en detalle los 14 incidentes en que los demandados se basan, así como las consideraciones generales presentadas por el demandante".

