View this post on Instagram

De hace unos años el 9 de noviembre, mi nombre a figurado por las redes sociales cada vez con más fuerza... a puro meme y tallas Sanas que obviamente me encanta ... en esta ocasión y luego de estar encerrado 8 meses por la pandemia, haremos desde @estudiozreyes mi casa, nuestra primera actividad por streaming en los perfiles de facebook de “Zalo Reyes” no crean que es fácil, ojalá todo resulte bien con mis músicos y con la debida distancia!!! Así que hoy 9 de noviembre y como siempre sin tarjeta les mando un ramito de violetas🎼🎼.... a las 21 hrs y gratuito !!!que sea una gran semana !!!!