Pamela Díaz y Jean Philippe siguen disfrutando de sus románticas vacaciones en las playas de México, lugar al que partieron a disfrutar de su recientemente conocida relación amorosa.

Sin embargo, no todo ha sido solo goce en este viaje. El periodista y conductor de televisión, Jean Philippe Cretton, a través de sus historias expresó una "queja" en contra de Pamela.

Resulta que la conductora de televisión ha estado documentando gran parte de su viaje a través de las historias de Instagram, hecho que no tendría del todo contento a Cretton.

La queja de Jean Philippe Cretton

"No sabía lo que significaba pololear con una influencer. Estoy acá en la barra y no me habla nada, todo el rato en el teléfono; se saca fotos", se le oye decir al periodista en una de sus historias subidas este jueves 5 de noviembre.

Pamela, al darse cuenta de que estaba siendo grabada, se ríe de la situación. Tras esto, Cretton señala resignado hacia el público "voy a hacer un en vivo para hablar con ustedes".

A pesar de este pequeño traspié, la pareja ha seguido subiendo tiernos registros juntos, evidenciando la sólida relación que han venido construyendo.

De hecho, el conductor hasta le "pidió matrimonio" a "la Fiera", mientras paseaban afuera de una Iglesia, sin embargo, Pamela le respondió un rotundo no.

Más noticias de Jean Philippe Cretton

Más noticias de Pamela Díaz