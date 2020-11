View this post on Instagram

8 mart dünya kadınlar gününde yayınlanmak üzere, iki harika kadınla bir araya geldik ve cesur olmak, kadın olmak üzerine harika bir röportaj ve çekim gerçekleştirdik. İlk kare sizin için burada, devamı yarın Habertürk'te...🎈We had an excellent interview with 2 brilliant women about being brave and being woman to be shown on the 8th of March, Women's Day, on Habertürk. Here is a photo from the interview. The full interview is on Habertürk tomorrow.🎈#Cesurolmak