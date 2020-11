La recordada conductora de televisión, Tati Penna, reapareció en los medios de comunicación luego de su retiro en el año 2014, tras haber sido diagnosticada de esclerosis múltiple.

Penna habló con Chilevisión sobre cómo han sido los últimos años de su vida, que han estado marcados por la enfermedad degenerativa que afecta principalmente las funciones motoras del cuerpo humano.

"Escribir se me hace muy difícil"

La conductora del recordado programa "Escrúpulos" señaló los inconvenientes que ha tenido que enfrentar a sus 60 años, debido a la esclerosis múltiple.

"Tengo estas dificultades horrendas para caminar, se me cae todo, un desastre, pero he logrado recibir, sobre todo por el Twitter, una cantidad de cariño que yo creo que en normalidad no le daría tanta importancia, ni sería tan relevante para mí", comentó.

Penna ahondó en otros problemas que ha tenido, sobre todo en actividades que incluyen la motricidad fina: "escribir se me hace muy difícil y hacer mi firma, así que menos mal que ya no se hacen cheques. Esas cosas me tienen mal. Lavarme el pelo es un tango, tengo kinesiólogo día por medio".

Respecto a la alimentación, es su marido el que debe ayudarla a la hora de comer. "Cortar la carne, no puedo. Entonces el Claudio (su marido), me pasa la carne cortadita, así que bien", comentó.

A pesar de su situación actual, Penna ve con optimismo los futuros años de su vida. "Estoy bien, en la medida de lo posible, pero no tengo esperanza de mejorarme, porque lamentablemente de esta enfermedad uno no se mejora. Tengo la esperanza de no empeorar, tengo la esperanza de recuperar la firma, no poder firmar un cheque es feroz", sentenció.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, que afecta el cerebro y la médula espinal. Lesiona el material que recubre las células nerviosas, provocando que la comunicación entre el cuerpo y el cerebro sea más lenta, o incluso quedar bloqueada, reporta Medline.

Los síntomas pueden ser:

Vista borrosa

Debilidad muscular

Problemas de coordinación

Problemas de memoria

Afecta más a las mujeres que a los hombres y suele comenzar entre los 20 y los 40 años. No se conocen las causas de su origen.