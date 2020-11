A meses de haber sido anunciados, finalmente llegaron los mensajes temporales a WhatsApp, que hace que desaparezcan transcurridos 7 días a partir del envío.

Esta función está disponible tanto para usuarios de Android e iOS, y se podrá activar en chats personales y grupales. Eso sí, en estos últimos, solo los administradores tendrán el permiso para activar esta opción a los miembros de la conversación.

Introducing disappearing messages. Now you can set chats to disappear after 7 days. Because not all messages need to stick around forever. pic.twitter.com/3Ny2mVxSaQ