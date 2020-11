El avance del capítulo de este jueves 5 de noviembre de Verdades Ocultas, dejó a todos los seguidores de la teleserie impactados, debido a una esperada revelación que Nicolás (Emilio Edwards) le hizo a su mejor amigo, Tomás (Matías Oviedo).

Resulta que el chef finalmente le confesó al protagonista que desde hace mucho tiempo, está sintiendo sentimientos de amor hacia él, que son mucho más grandes que los de una amistad.

"Siempre he sentido que está ahí. Es que el amor que siento por ti, Tomás, es superior a cualquier cosa", dijo Nicolás. "No me salgai (sic) con esto ahora, por favor", dijo el personaje de Oviedo, señalando que no quería seguir hablando con él de este tema.

"Disculpa que te lo diga ahora, pero es la verdad y es lo que siento", finalizó el cocinero, intentando acercarse a él para tener un contacto más estrecho, sin embargo, su amigo le pidió que no se le aproximara.

Esperada confesión

Desde antes del receso por el coronavirus que tuvo la teleserie ya se rumoreaba entre los fans de Verdades Ocultas que Nicolás sentía algo más por su amigo. De hecho, recordado es el episodio cuando el personaje de Emilio Edwards soñó con que le daba un beso a Tomás.

El actor que personifica al chef ya había adelantado en una entrevista con Fotech. "Se empieza a vislumbrar una cercanía entre ellos, que van a ver luego lo que va a pasar, que prefiero no adelantarlo para no matar el misterio, pero sin duda algo está pasando, que está emergiendo desde un lugar que yo creo que Nicolás se lo esperaba".

"Van a ver que es algo que es mucho más real y humano, y no está en el estereotipo, ni la idea de lo que uno cree que podrían llegar a ser los cuestionamientos de ese tipo", comentó en dicha oportunidad Emilio, anticipando lo que podríamos ver por estos días en pantalla.

Verdades Ocultas se emite de lunes a viernes por las pantallas de Mega desde las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

