¿Recuerdas "Las Mil y Una Noches"?: Mira cómo luce el actor que le dio vida a Onur
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La teleserie turca "Las Mil y una noches" supo ganarse el corazón de los televidentes en Latinoamérica, quienes durante varios meses siguieron la historia de amor entre Onur y Sherezade, interpretados por Halit Ergenç y Bergüzar Korel, respectivamente.
El revuelo de la producción fue tal que, luego de 14 años de su estreno, el público no dejan de seguirle la pista a ambos artistas, quienes están casados en la vida real.
Así como Sherezade, Onur fue uno de los personajes más recordados de la producción, por eso te mostraremos cómo luce en la actualidad el actor.
Amor en la vida real
Tras el éxito de "Las Mil y Una Noches", Halit Ergenç continuó inmerso en el mundo de la actuación. Es así como en el 2011 reaparece en el proyecto "El Sultán", que también logró posicionarse a nivel internacional.
En el año 2007 se casó con la actriz Gizem Soysaldi, pero el matrimonio no resultó y se divorció al año siguiente.
En el 2009, contrajo nupcias con Bergüzar Korel, con quien mantiene una relación en la actualidad y dos hijos, el mayor de 10 años y otro de solo 8 meses de edad.
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canım sevgilim. seninle geçirdiğim her an.. birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız, ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız.. yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana.. sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun.
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Seneler evvel, ilişkimizin başlarında herkes ağzının suyu akarcasına üstümüze saldırırken neler yaşadığımızı bir röportajda anlatmıştım. Adam olan bir defa söylemeyle anlar kelamı ama bugün bu kadar sene sonra hala bir takım yerlerde bir takım çirkin yakıştırmalar yapılıyorsa hele ki Bergüzar hakkında, demek ki ben güzelce anlatamadım halimizi diye düşünüyorum. Hanımlar - beyler, tekrar söylüyorum, benim ilk evliliğimi bitirmemin Bergüzar ile zerre kadar dahi alakası yoktur. Resmen ve anlaşma yoluyla bitmiş bir evlilikten bir süre sonra böylesi zorluklar olacağını bile bile özveri ve aşk ile başlamış bir ilişkidir bizimkisi. Kalkıp -mış, -miş ve ‘duyduk ki’ gibi ifadelerle yazılmış dedikodulara itibar etmek olacak iş değildir. Kaldı ki o günlerde bu dedikodulara taraf yaptığınız kişilerin şu an aileleri ve çocukları var. Biraz saygı lütfen. Bergüzar Korel benim sekiz senelik karım, oğlumuz Ali’nin harika annesi, en kıymetlim en sevdiğimdir her zaman. Bu tarz yakıştırmaları reddediyor, son derece haksız buluyor ve şiddetle kınıyorum. Saygılarımla. Halit Ergenç #bergüzarkorel #halitergenç