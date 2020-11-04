Así luce la recordada Sherezade de "Las mil y una noches" tras un radical cambio de look

La teleserie turca "Las Mil y una noches" supo ganarse el corazón de los televidentes en Latinoamérica, quienes durante varios meses siguieron la historia de amor entre Onur y Sherezade, interpretados por Halit Ergenç y Bergüzar Korel, respectivamente.

El revuelo de la producción fue tal que, luego de 14 años de su estreno, el público no dejan de seguirle la pista a ambos artistas, quienes están casados en la vida real.

Así como Sherezade, Onur fue uno de los personajes más recordados de la producción, por eso te mostraremos cómo luce en la actualidad el actor.

Amor en la vida real

Tras el éxito de "Las Mil y Una Noches", Halit Ergenç continuó inmerso en el mundo de la actuación. Es así como en el 2011 reaparece en el proyecto "El Sultán", que también logró posicionarse a nivel internacional.

En el año 2007 se casó con la actriz Gizem Soysaldi, pero el matrimonio no resultó y se divorció al año siguiente.

En el 2009, contrajo nupcias con Bergüzar Korel, con quien mantiene una relación en la actualidad y dos hijos, el mayor de 10 años y otro de solo 8 meses de edad.

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