La cantante Myriam Hernández contó un difícil momento personal que vivió junto a su marido Jorge Saint-Jean, quien recientemente sufrió un infarto y tuvo que ser trasladado a una clínica.

El pasado 15 de septiembre la artista vivió un gran susto antes de salir a grabar un programa de talentos. En esa jornada su pareja debía acompañarla al show en el que es jurado, pero notó que no estaba bien de salud, por lo que le pidió que cambiara de planes.

"Me quise morir"

"La verdad es que viví un susto donde quise morirme", contó a LUN. Según explicó la intérprete nacional, su pareja tenía la presión muy alta por lo que no pudo ir a dejarla a su trabajo.

La preocupación de la voz de "El hombre que yo amo" llevó a que decidiera pedirle a sus hijos que llevaran a Jorge a un centro médico. "Ellos lo trasladaron, yo me voy al canal y cuando voy llegando me dicen 'Jorge tuvo un infarto'. Te juro que me quise morir", detalló en la entrevista.

El detalle que motivó a Hernández a insistir en el traslado a la clínica fue el dolor en la mandíbula que sentía su esposo, un síntoma común en quienes sufren este tipo de complicaciones de salud.

En ese contexto, la también animadora de televisión destacó que "me devolví llorando, pero afortunadamente me hicieron caso y le dio el infarto allá en la clínica. Lo atendieron de inmediato y no tuvo daños en el corazón".

Próximo concierto

En lo laboral, la cantante ha realizado tres conciertos online, mientras que el próximo 14 de noviembre se podrá ver su nuevo show, que grabó hace un par de semanas en Maitencillo.

Fue el hijo de Myriam quien sugirió grabar esta presentación en la naturaleza, idea que Myriam consideró "entretenida e innovadora para el público".

Madre e hijo se han acercado profesionalmente durante estos últimos meses y han grabado en estudio el tema "Sentirás mi amor".

