La actriz Sigrid Alegría aseguró que aún no ha recibido la retención de fondos correspondientes al retiro del 10% de las AFP por parte del padre de sus hijos, ante la deuda por pensión alimenticia que sostiene su expareja.

La actriz de "Yo soy Lorenzo" alzó la voz y compartió una publicación en su cuenta en Instagram donde visibilizó esta problemática.

"¿Alguna madre ha recibido del 10% de la AFP para achicar la deuda de pensión alimenticia? Yo todavía estoy esperando. Tercer Juzgado de Familia", escribió en un post en el que recibió el apoyo de varias mujeres.

El descargo de Sigrid

Según contó Sigrid en el matinal "Mucho Gusto", ya inició una demanda por pensión alimenticia antes de la pandemia del coronavirus y la tramitación del retiro del 10%. Sin embargo, no ha tenido respuestas.

"En mi caso yo ya tenía la demanda puesta porque hay dos años de no pago (...) tenía un trabajo bastante avanzado. Así y todo no he tenido respuesta", reveló en el programa de Mega.

Respecto a su publicación en redes sociales señaló que "yo quería saber si era algo mío o si era algo a nivel nacional esta lentitud. Puedo concluir que es a nivel nacional, el sistema colapsa porque aumentó el nivel de demandas por pensiones alimenticias".

"Deber una pensión alimenticia no trae grandes consecuencias para la persona que debe", destacó la artista, quien tiene tres hijos, dos de ellos menores de edad que son fruto de la relación con su exmarido, Juan Andrés Ossandón.

"Está la idea de ajustar un poco más las leyes y que estos vacíos legales se vayan y apuremos la causa", concluyó Alegría, quien sostuvo que su post en redes sociales le ayudó a aliarse con otras mujeres que viven lo mismo.

Jornada clave para segundo retiro

Este miércoles 4 de noviembre el proyecto de segundo retiro del 10% vivirá una jornada clave en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la iniciativa será votada en particular para continuar su tramitación en el Congreso.

Además se votará la iniciativa que permite que personas con enfermedades terminales puedan extraer el total de sus cuentas previsionales.

La sesión, como la calificó el presidente de la instancia, Matías Walker, será "extensa" y se desarrollará entre las 15:00 a 19:00 horas.