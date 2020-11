Nicole Numhauser Kreutzberger, hija de Vivi Kreutzberger, tiene 28 años y hasta el momento se ha desempeñado como productora de eventos. Sin embargo, ahora debutará como conductora de TV.

La nieta de Don Francisco conducirá el programa "Yo soy paralímpico", un espacio en el Canal del Deporte Olímpico (CDO) que debuta el próximo jueves, en el que se unen dos de sus grandes intereses: el deporte y la inclusión.

Nicole, quien además fue jugadora de Colo Colo, realizará un seguimiento a deportistas paralímpicos de alto rendimiento en sus entrenamientos, en una temporada que contará con 12 capítulos.



En ese sentido, la joven destacó en conversación con Publimetro que "para mí la experiencia del programa, de todo lo que estamos haciendo y de estar frente a las cámaras obviamente es nueva".

Familia de comunicadores

Pese a ser parte de una familia de reconocidos comunicadores, Nicole asegura que no siente una presión extra por ser nieta de Mario Kreutzberger. "No siento ninguna carga, soy una persona súper abierta y no tengo problemas de personalidad", remarcó.

En lo profesional, afirmó que poco a poco ha ido mejorando como conductora y cuando ha sido necesario ha pedido ayuda a su familia. "Voy a ir de a poquito viendo de qué se trata, ver cómo se hace. Igual le he pedido consejos a mi abuelo y a mi mamá para poder ir mejorando", expresó.

Por otra parte, señala que siempre ha intentado ayudar a la gente de alguna manera, por lo que visibilizar la vida y el trabajo de deportistas y paralímpicos "es súper enriquecedor, sobre todo para mí que me gusta el deporte".

“Creo que va a ser una experiencia muy bonita que pueden salir cosas buenas de todo esto”, concluye Nicole, quien legó a la conducción del espacio a raíz de sus trabajos previos en una federación deportiva.

