Nicole Block contrajo matrimonio con Juan Cristóbal Meza, hijo de la reconocida actriz Delfina Guzmán. Sin embargo, la relación entre ambas actrices no ha sido la mejor, de hecho estuvieron dos años sin dirigirse la palabra.

Pero no solo eso, en la íntima ceremonia en la que la actriz de y el compositor se casaron, no asistió la madre de Juan Cristóbal. Según contó Delfina a Las Últimas Noticias, "no me convidaron y les encuentro razón".

La reconciliación

Fue la actuación lo que las volvió a unir, ambas serán parte del elenco de la obra de teatro llamada "Cuentos de Navidad", que se estrenará el próximo 18 de diciembre vía online

Por lo mismo, se reencontraron, decidieron no volver a tocar el tema y hacer las paces para este desafío laboral.

“Estábamos peleadas de la forma más atroz. Yo la odiaba y ella a mí. Nos pusimos bien por esta Navidad”, comentó la actriz de 92 años.

Por su parte, Nicole comentó: “Yo la odiaba más. La Navidad y este espectáculo fue un lindo motivo para reencontrarse y reconciliarse. Primera vez que trabajamos juntas”.

Las razones de su distanciamiento

Sobre los motivos de su distanciamiento, ninguna de las dos entró en detalles, pero concuerdan en que ambas tienen una versión diferente del asunto.

Delfina aseguró que la actriz de "Tranquilo Papá" le hizo "una cochinada muy grande. Tengo mucha prudencia con eso y no lo voy a tratar contigo. Cada una tiene una versión distinta, como en todas las peleas".

Mientras que Nicole sostuvo: “Para mí fue un hecho puntual, para ella otro. Entre nosotras tampoco lo hemos hablado, preferimos saltarnos olímpicamente el asunto”.

En la misma línea, la joven agregó que en un principio tuvieron una buena relación y que desea recuperar el vínculo, ya que "una cosa es estar enemistadas y la otra es el cariño y el respeto", concluyó.